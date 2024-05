36-latek zatrzymany na lotnisku w związku z zaginięciem żony

Amerykańskie służby zatrzymały 36-letniego mężczyznę w związku z zaginięciem jego żony. Kobieta ostatni raz widziana była przed ponad dwoma miesiącami w Hiszpanii. Media dotarły do ostatnich wiadomości, jakie kobieta wysłała swojej przyjaciółce. Wynika z nich, że planowała spędzić czas z mężczyzną, którego poznała dzień wcześniej.

36-letni David Knezevich z Fort Lauderdale na Florydzie w sobotę został zatrzymany na lotnisku w Miami w związku z rzekomym udziałem w porwaniu żony, Any Marii Knezevich Heano i obecnie przebywa w areszcie federalnym - poinformował rzecznik FBI James Marshall w poniedziałek. Amerykańskie i hiszpańskie służby kontynuują dochodzenie w sprawie 40-latki, która została uznana za zaginioną 2 lutego.

Zaginięcie Knezevich Henao zgłoszono po tym, jak nie pojawiła się na zaplanowanym spotkaniu z przyjacielem w Madrycie. Brat zaginionej, Juan Felipe Henao, powiedział CNN, że 5 lutego miała jechać z przyjacielem pociągiem do Barcelony, ale nie pojawiła się na dworcu w stolicy Hiszpanii. Przyjaciółka Knezevich Henao, Sanna Rameau, powiedziała z kolei, że ostatni raz wymieniała z nią wiadomości 2 lutego. - Mam nadzieję, że dostaniemy odpowiedzi - stwierdziła w rozmowie z amerykańskim nadawcą po aresztowaniu męża zaginionej.

Zniknęła bez śladu. Ostatnie wiadomości od 40-latki

Rameau wyjaśniła, że na krótko przed zaginięciem otrzymała od przyjaciółki wiadomość: "Poznałam kogoś wspaniałego! Ma domek letniskowy jakieś dwie godziny od Madrytu. Właśnie jedziemy, planuję spędzić tam kilka dni. Sygnał może być słaby. Zadzwonię po powrocie". Z treści wiadomości, do której dotarło CNN wynika, że mężczyzna podszedł do kobiety dzień wcześniej na ulicy. Wiadomość do przyjaciółki kończy się słowami: "Niesamowite połączenie. Nigdy wcześniej nie przeżyłam czegoś podobnego".