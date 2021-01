"Wyrządził już dość szkód". Artykuł impeachmentu wobec Trumpa zostanie przedstawiony w Kongresie

Przedstawiciele Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów planują w poniedziałek przedstawić w Kongresie artykuł impeachmentu wobec Donalda Trumpa. Zamierzają głosować nad nim w przyszłym tygodniu. We wstępnym projekcie aktu - jak podał portal CNN - oskarża się ustępującego prezydenta o "podżeganie do powstania".

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi przekazała w piątek koleżankom i kolegom z parlamentarnych ław, że chciałaby, aby wiceprezydent Mike Pence zgodził się na uruchomienie 25. poprawki do konstytucji, która mówi o pozbawieniu urzędu gospodarza Białego Domu. Według doniesień Pence - druga osoba w państwie - jest temu jednak przeciwny.

W takim przypadku - jak argumentowała Pelosi - demokratom pozostaje rozpoczęcie procedury impeachmentu. Po szturmie na Kapitol przywódcy partii są zdeterminowani, by wydarzyło to się szybko, tym bardziej, że pozostało kilkanaście dni do inauguracji prezydenckiej Joe Bidena.