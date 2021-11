Ursula von der Leyen o "hybrydowym ataku" Białorusi i solidarności UE z Polską, Litwą i Łotwą

Jesteśmy solidarni z Polską, Litwą i Łotwą - zapewniła przewodnicząca Komisji Europejskiej Urusla von der Leyen. Poinformowała, że "hybrydowy atak Białorusi jest wyzwaniem rzuconym całej Unii". Dodała, że celem działań Alaksandra Łukaszenki jest przetestowanie determinacji i jedności Wspólnoty.

"Białoruś prowadzi hybrydowy atak na UE. Jest to wyzwanie rzucone całej Unii. Stoimy solidarnie u boku Litwy, Polski i Łotwy" - podkreśliła szefowa KE we wtorkowym wpisie na Twitterze.

"UE podejmuje działania na czterech polach: wsparcie humanitarne, kontakty dyplomatyczne z krajami pochodzenia (migrantów), sankcje i ochrona granic" - dodała von der Leyen.

Polska, Litwa i Łotwa "ponoszą główny ciężar" polityki Mińska

Przemawiając na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Ursula von der Leyen powiedziała, że UE solidaryzuje się z Polską, Litwą i Łotwą, które ponoszą główny ciężar polityki białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki, by "dostarczać" migrantów z różnych państw świata, gdzie trwają konflikty, na Białoruś, a następnie ich "popychać" przez granice UE.

- To wyzwanie rzucone całej Unii Europejskiej - powiedziała von der Leyen, cytowana przez agencję Reutera. - To nie jest kryzys migracyjny. To próba autorytarnego reżimu, by zdestabilizować swoich demokratycznych sąsiadów - dodała.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała także, że ​​UE współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Kanadą. - Zgodziliśmy się, że aby przeciwdziałać takiemu zachowaniu, ważne jest skoordynowanie naszych sankcji i współpraca z krajami pochodzenia migrantów i liniami lotniczymi, które ich dostarczają do Mińska. To właśnie zrobiliśmy i to robimy. Jesteśmy w trakcie negocjowania naszych sankcji z USA, Kanadą i Wielką Brytanią - oznajmiła.

Bruksela nie uznaje reżimu

Ursula von der Leyen przypomniała również, że UE nie uznaje białoruskiego reżimu. Dodała, że celem działań Alaksandra Łukaszenki jest przetestowanie determinacji i jedności Wspólnoty.

- To, co wydarzyło się na granicy z Białorusią, należy do szerszego kontekstu. Ostatnie działania reżimu Łukaszenki i jego zwolenników to zdecydowana próba wywołania trwałego i przedłużającego się kryzysu. Pozwolę sobie powtórzyć: UE nie uznaje tego reżimu, który brutalnie represjonuje własny naród - oznajmiła przewodnicząca KE.

To nie jest kryzys migracyjny. To próba autorytarnego reżimu, by zdestabilizować swoich demokratycznych sąsiadów

- Jego działania wpisują się w skoordynowane wysiłki na rzecz destabilizacji Unii Europejskiej i naszego sąsiedztwa. Dotyczy to w szczególności Ukrainy i Mołdawii. Działania te stanowią realne i aktualne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszej Unii. Te działania wykraczają poza Białoruś. Testują naszą determinację i jedność. Ale Unia Europejska ma wolę, jedność i determinację, by stawić czoła temu i przyszłym kryzysom - zadeklarowała von der Leyen.

Przewoźnicy na "czarnej liście"

Wiceszef Komisji Europejskiej Margaritis Schinas ze swojej strony przekazał, że w ramach reakcji na kryzys bezpieczeństwa, wywołany przez Białoruś na granicy z Polską, Komisja Europejska proponuje umieszczanie na czarnej liście przewoźników, zaangażowanych w ułatwianie przemytu ludzi do Wspólnoty.

Wśród reperkusji dla przewoźników, zaangażowanych w ten proceder, KE proponuje możliwość ograniczenia działalności na rynku unijnym, zawieszenie licencji lub zezwoleń, zawieszenie prawa do tankowania lub przeprowadzania napraw w UE oraz zakaz tranzytu lub przelotu nad przestrzenia powietrzną Wspólnoty, czy zakaz zawijania do portów w Unii.

Trwający kryzys

Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny, wywołany w opinii Zachodu przez władze w Mińsku, oskarżane o prowadzenie wojny hybrydowej. Polska i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej twierdzą, że działania Alaksandra Łukaszenki są odwetem za sankcje nałożone na Białoruś za łamanie praw człowieka.

Autor:tas\mtom

Źródło: PAP, Reuters