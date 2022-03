Gruzja. Premier złożył wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej

Już nie tylko atakowana przez rosyjskie wojska Ukraina ubiega się o przyłączenie do Unii Europejskiej. W czwartek wniosek złożył także premier Gruzji Irakli Garibaszwili. Oba kraje podpisały wcześniej umowy stowarzyszeniowe ze Wspólnotą.

Wzorem Ukrainy

We wtorek Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą "instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej".