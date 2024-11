"Krwawa łaźnia dla Rosjan" w obwodzie kurskim

To była krwawa łaźnia dla Rosjan, ale nie należy się spodziewać, że siły rosyjskie przestaną atakować - napisał magazyn "Forbes", opisując nieudany atak Rosjan, do którego miało dojść w czwartek w rosyjskim obwodzie kurskim. Ukraińcy wkroczyli do niego trzy miesiące temu, a Moskwa od tamtej pory bezskutecznie próbuje odzyskać terytorium wysyłając dziesiątki tysięcy żołnierzy.