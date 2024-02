Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosnąca liczba incydentów pokazuje, że zachodnie sankcje zaczynają mieć poważne skutki dla bezpieczeństwa lotów w Rosji - zauważył "Wall Street Journal". Liczba wypadków i awarii w ubiegłym roku podwoiła się w stosunku do 2022 roku, między innymi ze względu na brak dostępu do części zamiennych i oprogramowania. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy.

> Luksusowy pałac Garoupe na francuskim Lazurowym Wybrzeżu, który niegdyś należał - jak uznały władze - do rosyjskiego oligarchy Borisa Bieriezowskiego, został sprzedany z korzyścią dla państwa - oznajmiła w poniedziałek agencja do spraw odzyskiwania zajętych i skonfiskowanych aktywów (Agrasc).

> - Jestem co najmniej zniesmaczony, bo wszyscy widzieliśmy, że premier Viktor Orban przyjechał na szczyt Rady Europejskiej szantażować całą Unię Europejską - powiedział w "Faktach po Faktach" minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka, komentując spotkanie Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier w Brukseli. Dodał, że "wie, co przekonało" Orbana do zmiany zdania w sprawie wsparcia dla Ukrainy. - Orbana przekonało bardzo jasne i jednoznaczne stanowisko wszystkich pozostałych liderów - powiedział.