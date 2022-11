Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 265. dzień. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia Stanów Zjednoczonych i Chin ze spotkania Grupy 20 w sprawie niedopuszczalności gróźb użycia broni jądrowej. - Szczególnie ważne jest, że Stany Zjednoczone i Chiny wspólnie podkreśliły, że groźby użycia broni jądrowej są niedopuszczalne. Wszyscy rozumieją, do kogo skierowane są te słowa - powiedział prezydent Ukrainy. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Nie może być normalizacji zachowania Putina, na które nie ma miejsca w społeczności międzynarodowej. Działania Rosji narażają nas wszystkich na niebezpieczeństwo – powiedział Brytyjski premier Rishi Sunak. - Gdy udzielamy narodowi ukraińskiemu wsparcia, którego potrzebuje, wykorzystujemy również szerokość i głębokość brytyjskiej wiedzy specjalistycznej, aby chronić nas samych i naszych sojuszników. Obejmuje to budowę następnej generacji brytyjskich okrętów wojennych - oświadczył Sunak.

> W okupowanym przez siły rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy każdego tygodnia umiera około 150 osób - podały lojalne wobec Kijowa mariupolskie władze miejskie. Podkreśliły, że to cztery-pięć razy więcej niż przed wojną. Rada miasta dodała również, że rodzi się około 10-krotnie mniej niemowląt.

> Władimir Putin nie ostrzegł nas o planach inwazji na Ukrainę, przez co znaleźliśmy się w niezręcznej sytuacji, gdy do niej doszło - twierdzi chiński urzędnik cytowany w poniedziałek przez "Financial Times". Według niego z tego powodu w trakcie ewakuacji z Ukrainy zginęli chińscy obywatele, czego jednak Pekin nie chce potwierdzać publicznie.