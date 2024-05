Ukraiński oficer: bezradność z powodu braku uzbrojenia przeraża bardziej niż misje bojowe

Ukraiński oficer Dmytro Płys, cytowany na profilu dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy na Facebooku, zapewnia, że on i jego towarzysze broni są gotowi kontynuować zestrzeliwanie wrogich samolotów, rakiet i dronów – potrzebują do tego jednak broni. Wojskowy przyznaje, że brak pocisków przeraża go bardziej niż podejmowanie zadań bojowych pod Bachmutem.

Dmytro nie zwykł narzekać. Podobnie jak większość ukraińskich żołnierzy, wyznaje zasadę: "Rób to, co jesteś w stanie, za pomocą tego, co masz" - czytamy na profilu dowództwa, które nawiązało w ten sposób do coraz bardziej dotkliwych braków uzbrojenia na froncie.