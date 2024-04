772 dni temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Rosyjskie wojska ponownie zaatakowały Charków na wschodzie Ukrainy - poinformował mer miasta Ihor Terechow. Po godzinie 23. czasu lokalnego w Charkowie ogłoszono alarm lotniczy. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> Problemy ze zdrowiem psychicznym, stres, ataki paniki, depresja - tak stan wielu uchodźców wojennych z Ukrainy, w większości kobiet i dzieci, opisano we włoskim piśmie "La Civilta Cattolica". Raport powstał na podstawie analiz sytuacji podopiecznych jezuickiego centrum pomocy dla uchodźców w Polsce.

> Rosyjskie wojska ponownie zaatakowały Charków na wschodzie Ukrainy - poinformował mer miasta Ihor Terechow. Po godzinie 23. czasu lokalnego w Charkowie ogłoszono alarm lotniczy. Szef charkowskiej administracji obwodowej Ołeh Syniehubow potwierdził, że Rosjanie ponownie uderzają w Charków i wezwał mieszkańców miasta do pozostania w schronach.

> Podjęliśmy decyzję o ustanowieniu misji natowskiej. To nie znaczy, że wchodzimy do wojny - przekazał w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski po spotkaniu ministrów państw NATO. - Teraz będziemy mogli wykorzystać koordynujące, szkoleniowe, planistyczne zdolności sojuszu do wspierania Ukrainy w bardziej skoordynowany sposób - powiedział. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że sojusz "nie jest i nie będzie stroną konfliktu w Ukrainie". Zaznaczył, że sojusznicy "przejrzą swoje zapasy" dotyczące uzbrojenia, które mogliby przekazać Ukraińcom.