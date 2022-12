Przesyłka z ładunkiem wybuchowym, zakrwawione paczki. "Mamy 18 przypadków gróźb w 12 krajach"

czytaj dalej

Krajom zachodnim zależy, by doprowadzić do negocjacji w wojnie z Ukrainą. Świadomy tego Władimir Putin próbuje wykorzystać ten fakt na swoją korzyść. Kreml dąży do sytuacji, w której Zachód pójdzie na ustępstwa, by zachęcić Moskwę do rozmów - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną w najnowszym raporcie.