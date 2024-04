Ilu Rosjan zginęło w Ukrainie? Nowe ustalenia

Rosyjska sekcja BBC i niezależny portal Mediazona ustaliły dane ponad 50 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli na ukraińskim froncie. W ciągu ostatniego roku, kiedy Moskwa realizowała tak zwaną strategię "maszynki do mielenia mięsa", liczba ofiar śmiertelnych wśród wojskowych wzrosła o co najmniej 27 tysięcy - podał portal BBC. Autorzy podkreślają, że rzeczywista liczba poległych żołnierzy może być znacznie wyższa.

Strategia "maszynki do mielenia mięsa"

Z potwierdzonych danych BBC i Mediazony wynika, że ​​w drugim roku walk zginęło co najmniej 27 300 rosyjskich żołnierzy. "To odzwierciedla sposób, w jaki zdobyto nowe terytoria. To zostało osiągnięte przy ogromnych kosztach ludzkich" - oceniła BBC. Przypomniała też o terminie "maszynki do mielenia mięsa", używanego do opisów, kiedy duże grupy rosyjskich żołnierzy były rzucane do ataków na ukraińskie pozycje.