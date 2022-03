David Cameron dotarł do Polski. Były premier Wielkiej Brytanii dostarczył pomoc humanitarną dla uchodźców

Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron poinformował na Twitterze, że wraz z dwoma osobami z organizacji Chippy Larder dotarł w nocy do Polski. Były szef brytyjskiego rządu przemierzył 1,5 tysiąca kilometrów ciężarówką, by dostarczyć pomocą humanitarną dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

W piątek Cameron informował, że jedzie do Polski z dwoma koleżankami z Chippy Larder, aby przekazać dostawę do Czerwonego Krzyża. "To będzie długa droga, ale będę Was informować po drodze" - zapewnił i zamieścił swoje zdjęcie w kabinie samochodu ciężarowego.