Stało się to w czasie, gdy rebelianci po błyskawicznej, trwającej nieco ponad tydzień ofensywie, znaleźli się tego dnia na przedmieściach stolicy Syrii. W niedzielę nad ranem przekazali, że kontrolują znaczną jego część. Wystosowali też apel do mieszkańców, by nie zbliżali się do urzędów publicznych i zapowiedzieli odezwę do narodu za pośrednictwem telewizji.