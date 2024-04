Skrajne przeludnienie, trudny dostęp do wody

Tłumacząc, z czym borykają się mieszkańcy Rafah, organizacja wskazuje m.in. na "skrajne przeludnienie" miasta. To dotyka też oddalone o niecałe 10 kilometrów Chan Junus, gdzie w obiektach zaprojektowanych na potrzeby około dwóch tysięcy osób przebywa nawet 20 tysięcy ludzi. Ci, dla których nie ma tam miejsca, żyją "w namiotach lub na ulicach Gazy". Duże nagromadzenie ludności przekłada się na kolejne problemy, m.in. trudny dostęp do i tak już mocno ograniczonych zasobów wody.

Jak wskazuje UN Women, spośród wszystkich rurociągów doprowadzających wodę do Strefy Gazy sprawnych pozostaje około 33 procent. Studni czynnych jest 17 procent. Ilość wody, jaka przypada na każdego mieszkańca, znacząco odbiega więc od zalecanej. Zgodnie z oceną WHO "w warunkach innych niż nagłe" powinna ona wynosić od 50 do 100 litrów dziennie, co pozwala na pokrycie potrzeb związanych z nawadnianiem i myciem się, gotowaniem czy sprzątaniem. "W warunkach nagłych" za akceptowalne uznaje się 15 litrów. W Gazie, od grudnia ubiegłego roku, średnio dostępne jest 1,5 litra.

Dostęp do odpowiednich ilości wody jest szczególnie istotny dla kobiet w ciąży i matek karmiących. By utrzymać siebie i dziecko przy zdrowiu, potrzebują one około 7,5 litra wody dziennie. To pięć razy więcej niż średnia dostępna w Gazie ilość - alarmuje UN Women. Jak zauważają działacze tej jednostki, niewystarczający dostęp do wody jest - obok przeludnienia i braku odpowiednich warunków sanitarnych - jednym z najważniejszych powodów zwiększonego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Tylko wśród dzieci narażonych na ich rozwinięcie jest ponad 337 tysięcy.