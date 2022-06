Ukraina odpiera rosyjską inwazję. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Ukraińskie siły odbiły z rąk rosyjskiej armii część terytorium miasta Siewierodonieck w obwodzie ługańskim - poinformował zaś szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. - Wiele razy już słyszałem, że Siewierodonieck całkowicie zajęła rosyjska armia. Chcę powiedzieć, że tak nie jest – zaznaczył urzędnik w telewizji. - Co więcej, podczas gdy wcześniej była trudna sytuacja, zajęte było około 70 procent, to teraz cofnęliśmy ich o 20 procent - dodał.

> Sekretarz stanu USA Antony Blinken, w oświadczeniu wydanym z okazji 100 dni inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę, napisał, że Stany Zjednoczone "nie dążą do przedłużenia wojny, aby sprawić, by Rosja ucierpiała". - Stany Zjednoczone chcą, by Ukraina była demokratyczna i niepodległa oraz miała środki, by się bronić przed agresją - dodał szef dyplomacji.