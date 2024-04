Co zostanie zebrane do czerwca, trafi do Czech, które są pomysłodawcą i koordynatorem specjalnej inicjatywy zakupu amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy. Udział w niej zadeklarowało 20 państw, ale nie Słowacja. Rząd premiera Roberta Ficy konsekwentnie odmawia zaangażowania się w wojskową pomoc dla walczącego z rosyjską agresją kraju.