Australia chce mieć amerykańskie okręty podwodne o napędzie atomowym

We współpracy z USA i z Wielką Brytanią Canberra ma zbudować flotę atomowych okrętów podwodnych, złożoną z co najmniej ośmiu jednostek - przekazał Morison po czwartkowym wirtualnym spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem i prezydentem USA Joe Bidenem.

Przełamanie tabu

Według eksperta Sama Roggeveena z Sydney's Lowy Institute decyzja ta będzie postrzegana jako krok przeciwko Chinom i nie będzie niespodzianką, jeśli te nie przyjmą jej dobrze. Ponadto nowy projekt - jak uznał - rodzi pytania co do obowiązującego zakazu dotyczącego energii jądrowej i na pewno wywoła to burzliwą debatę wewnątrz kraju i wśród sceptycznych wobec niej sąsiadów na Pacyfiku.

Komunikat MAEA

MAEA monitoruje wszystkie substancje nuklearne w krajach, które – podobnie jak Australia – ratyfikowały układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), aby nie zostały one wykorzystane do produkcji broni nuklearnej.

Posiadanie okrętów podwodnych przez inne kraje-sygnatariusze NPT niż pięć wspomnianych państw jest ryzykowne, gdyż są to jednostki militarne zaprojektowane tak, by nie można ich było wykryć, i często nie mają do nich dostępu inspektorzy MAEA. Jest jednak możliwe czasowe wyłączenie paliwa do okrętów podwodnych spod kurateli MAEA w razie zawarcia uprzedniego porozumienia z Agencją.