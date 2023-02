Czy sankcje wpłynęły na rosyjską gospodarkę? Ekspert: na efekty trzeba poczekać

Sankcje nałożone na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę są skuteczne - ocenił Władimir Miłow z Fundacji Wolna Rosja na łamach amerykańskiego magazynu "Foreign Affairs". Zaznaczył, że choć w przestrzeni publicznej rozpowszechnił się szkodliwy pogląd, że restrykcje nie przyniosły rezultatów, to Zachód musi zachować cierpliwość, by ocenić pełne konsekwencje. Jako przykład autor przytoczył kilka wskaźników takich jak bezrobocie, siła rubla i PKB.

Opinia, że zachodnie retorsje nie są skuteczne, opiera się na wskaźnikach makroekonomicznych, które nie są adekwatne do pełnej oceny kondycji rosyjskiej gospodarki, a częściowo są po prostu nieprawdziwe. Niektórzy krytycy sankcji podkreślają też, że nie osiągnęły one najbardziej pożądanego skutku, czyli nie zmusiły Kremla do przerwania wojny na Ukrainie - pisze Miłow, który jest byłym rosyjskim wiceministrem energetyki.