Sąd Okręgowy dla Dystryktu Kolumbii nakazał w środę Elonowi Muskowi i kierowanemu przez niego Departamentowi Wydajności Państwa (DOGE) udostępnienie szeregu dokumentów na temat działalności tej jednostki. Orzeczenie to ma związek z pozwem, jaki w lutym złożyli przeciwko miliarderowi, DOGE i prezydentowi Trumpowi prokuratorzy generalni 14 amerykańskich stanów. Decyzja zobowiązuje też przedstawicieli DOGE do przygotowania pisemnych odpowiedzi na serię pytań związanych z jego funkcjonowaniem. Te mają pomóc w ustaleniu, czy Elon Musk złamał amerykańską konstytucję, o co oskarżają go prokuratorzy. Są oni zdania, że miliarder - jako szef DOGE - korzystał z uprawnień zarezerwowanych dla urzędników oficjalnie nominowanych przez prezydenta i zatwierdzonych przez Senat, mimo braku takiego statusu.