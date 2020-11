Prezydent elekt o wycofaniu wojsk rosyjskich. Reakcja Moskwy

W niedawnym wywiadzie dla ukraińskiej "Europejskiej Prawdy" zwyciężczyni wyborów prezydenckich Maia Sandu, która w grudniu obejmie najwyższy urząd w Mołdawii, sprawowany obecnie przez prorosyjskiego Igora Dodona, oświadczyła, że rozwiązanie sprawy Naddniestrza wymaga wycofania z regionu rosyjskich wojsk. - Jestem przekonana, że znajdziemy format, który doprowadzi do rozwiązania konfliktu. Jego elementem powinno być całkowite wyjście rosyjskich wojsk z terytorium Mołdawii - oświadczyła. - Wierzę, że kiedyś pojawi się geopolityczna możliwość zjednoczenia Mołdawii i powinniśmy być na to gotowi. W każdym razie powinno to być rozwiązanie pokojowe. Takie, które odpowiadać będzie całej Mołdawii - dodała. Sandu uściśliła, że osobiście jest przeciwna federalizacji Mołdawii i nie popiera "wariantów, które proponował Dodon i jego partia (socjalistów - red.)". W jej ocenie politycy ci "nie dawali szczegółowych propozycji, ale w istocie mówili o federalizacji".