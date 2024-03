Ukraina ustabilizuje linię frontu i rozpocznie przygotowania do kontrataków w celu przejęcia inicjatywy - prognozuje dowódca ukraińskich sił lądowych Ołeksandr Pawluk. Ukraińcy wzmacniają obszar w rejonie zajętej przez wojska rosyjskie Awdijiwki, budują także fortyfikacje na kierunkach zaporoskim i sumskim. Według ocen litewskiego wywiadu, wojna w Ukrainie potrwa jeszcze przez co najmniej dwa lata. Podsumowujemy miniony tydzień walk w Ukrainie.

- Nam się to udaje, sytuacja się stabilizuje - zapewniał Pawluk. Wojskowy przekazał również, że na froncie pozostało kilka "gorących odcinków", na których wróg maksymalnie koncentruje swoje siły – są to rejon Awdijiwki, miasteczka Czasiw Jar i okolice miasta Łyman w obwodzie donieckim. - Każdego dnia toczą się tam bardzo ciężkie walki - stwierdził.

Po zajęciu Awdijiwki

Według szacunków brytyjskiego resortu obrony od tamtego czasu siły rosyjskie posunęły się naprzód na odległość liczącą co najmniej sześć kilometrów.

W zachodniej prasie pojawiają się doniesienia, że wysiłki Ukraińców na rzecz budowy fortyfikacji w rejonie Awdijiwki dały "wymierne rezultaty", a ukraińskie oddziały biorące udział w walkach, są zmuszone do kopania okopów, często pod ostrzałem.

Bez Wielkiego Muru Chińskiego

Rzecznik zgrupowania wojskowego Tauryda, walczącego na tym odcinku, Dmytro Łychowij, opublikował zdjęcia budowanych fortyfikacji w rejonie Awdijiwki i zaapelował, by w ocenach, dotyczących wzmocnienia pozycji obronnych, kierować się "faktami, a nie politycznymi sympatiami".

"Osobiście odwiedziłem fortyfikacje obronne, których rzekomo nie mamy. Były to cztery różne punkty na kierunku awdijiwskim, położone, między innymi, w odległości dwóch kilometrów przed ówczesną linią walk" - napisał na Facebooku.

Wieś Łastoczkyne została zajęta przez Rosjan. Łychowij mówił wcześniej, że siły ukraińskie ją opuściły, by zorganizować obronę na linii miejscowości Orliwka, Toneńke i Berdyczi i nie dopuścić do przemieszczenia się rosyjskich wojsk w kierunku zachodnim.

Fortyfikacje na innych kierunkach

Czasiw Jar kolejnym celem

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii prognozuje, że kolejnym celem Rosjan, po zajęciu Awdijiwki, będzie miasto Czasiw Jar w obwodzie donieckim. Jednocześnie resort ocenił, że obecnie jest "mało prawdopodobne, by rosyjskie siły podjęły atak na pełną skalę na tę miejscowość".

Zdaniem ukraińskiego analityka do spraw wojskowości Ołeksandra Kowałenki, Rosjanie najprawdopodobniej przełożą ofensywę na Chasiw Jar na drugą połowę 2024 roku. Może to być koniec lata i początek jesieni.

- Chasiw Jar jest najwyższym punkten w regionie, jest to dominująca wysokość. Miasto jest położone na dominującym wzniesieniu, które pozostawało pod kontrolą ukraińskich sił obronnych w obwodzie donieckim. Dlatego bardzo ważne jest dla Rosjan, by zająć to miasto w celu dalszego rozwoju działań ofensywnych - powiedział Kowałenko.