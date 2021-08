Pożegnalna wizyta Merkel na Kremlu. Rozmowy z Putinem o gazociągu, Donbasie i Afganistanie

Kontrakt z Ukrainą

Kwestia Donbasu

Merkel przyznała, że postęp w rozmowach o konflikcie w Donbasie "nie jest taki, jakim chciałaby go widzieć". Przekonywała jednak, że nie można pozwolić, by format miński "znalazł się w ślepej uliczce".

Apel o uwolnienie Nawalnego

Na konferencji prasowej Putin skomentował oficjalnie po raz pierwszy sytuację w Afganistanie. Jak ocenił, najważniejsze jest, by nie dopuścić do przedostania się terrorystów do państw sąsiednich. Zaznaczył, że afgańscy talibowie ogłosili zakończenie działań zbrojnych i zagwarantowali bezpieczeństwo swym obywatelom i cudzoziemcom. Putin wezwał przy tym do zakończenia - jak to ujął - "nieodpowiedzialnej polityki narzucania z zewnątrz czyichś cudzych wartości".