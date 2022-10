Prezydent: zaproponuję, by Czarnogóra uzyskała status partnera współpracującego z Inicjatywą Trójmorza

- Polska popiera aspiracje Czarnogóry do Unii Europejskiej. Jesteśmy absolutnie zwolennikiem otwartych drzwi - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Czarnogóry Milo Djukanovicem. Zapowiedział, że będzie proponował sojusznikom w ramach Inicjatywy Trójmorza, aby w najbliższej przyszłości Czarnogóra uzyskała status państwa współpracującego z Inicjatywą.

Milo Djukanović od czwartku przebywa z oficjalną dwudniową wizytą w Polsce. W czwartek w Belwederze rozmawiał z Andrzejem Dudą.

Polski przywódca poinformował na briefingu prasowym po spotkaniu, że głównym tematem rozmowy z prezydentem Czarnogóry była szeroko pojęta sytuacja międzynarodowa. Jak dodał, przedstawił prezydentowi Dziukanovicowi sytuację związaną z rosyjską agresją na Ukrainę, a sam pytał o sytuację na Bałkanach.

Duda: zaproponuję, by Czarnogóra uzyskała status partnera współpracującego z Inicjatywą Trójmorza

Podkreślił, że z Djukanoviciem zgodzili się, że dalsze militarne wsparcie dla Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla odzyskania przez ten kraj kontroli nad swoimi granicami. To z kolei - mówił Duda - ma fundamentalne znaczenie dla przywrócenia porządku i prymatu prawa międzynarodowego. - Wolny świat, demokratyczny świat, nasze państwa, jako państwa wspólnoty euroatlantyckiej absolutnie powinny w tym zakresie Ukrainę wspierać - oświadczył prezydent RP.

Duda zapewnił, że Polska w zdecydowany sposób popiera aspiracje Czarnogóry do Unii Europejskiej. - Jesteśmy absolutnie zwolennikiem otwartych drzwi - mówił. Zapowiedział, że będzie proponował sojusznikom w ramach Inicjatywy Trójmorza, aby w najbliższej przyszłości Czarnogóra uzyskała status państwa współpracującego z Inicjatywą. Taki status po raz pierwszy został nadany Ukrainie w czerwcu podczas szczytu Inicjatywy w Rydze. To nowy rodzaj partnerstwa stworzony dla państw aspirujących do UE. - Chciałbym, żebyśmy powiększali Inicjatywę Trójmorza jak najbardziej - zaznaczył.

Inicjatywa Trójmorza to forum współpracy 12 państw -Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier - które służy zacieśnianiu powiązań w regionie Europy Środkowej (między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym".

Prezydent Andrzej Duda i prezydent Czarnogóry Milo Dziukanović podczas konferencji prasowej w Belwederze w Warszawie PAP/Andrzej Lange

Duda: wspieramy kwestie budowania systemu bezpieczeństwa przez Czarnogórę

Prezydent relacjonował, że z czarnogórskim przywódcą omówił także kwestie bezpieczeństwa militarnego i energetycznego. - Wspieramy kwestie budowania systemu bezpieczeństwa przez Czarnogórę i obrony Czarnogóry przed obcymi zewnętrznymi wpływami, zwłaszcza takimi, które miałyby na celu destabilizację sytuacji w Czarnogórze - zapewnił Duda.

Przekazał, że mówił przywódcy Czarnogóry między innymi o polskich działaniach w sektorze energetycznym, dostawach gazu - mających na celu zabezpieczenie się wobec nadchodzącego sezonu zimowego oraz uniezależnienie się od dostaw z Rosji. Jak mówił dalej, przede wszystkim rozmowa dotyczyła wsparcia Ukrainy, sytuacji w tym kraju i roli Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Zgodziliśmy się z panem prezydentem, że to wsparcie dla Ukrainy militarne, by Ukraina cały czas je z Zachodu otrzymywała jest bardzo ważne i ma kluczowe znaczenie w tym, by Ukraina odzyskała kontrolę nad swymi międzynarodowo uznanymi granicami - zaznaczył Duda.

Prezydent dodał również, że zachowanie spokoju i pokoju na Bałkanach ma ogromne znaczenie. - A więc to, aby misja, także i militarna, w której współuczestniczą polskie kontyngenty i w Kosowie, i w Bośni była kontynuowana. To powinno być wywalczone na poziomie wywalczone na poziomie ONZ, by mandat dla tych obu misji był przedłużony, by też i pilnować tego regionu, gdzie też rozprzestrzeniają się wpływy rosyjskie - zaznaczył.

Djukanović: Polska jest w epicentrum trudności i konsekwencji związanych z wojną

Milo Djukanović podkreślał przyjacielskie i partnerskie relacje z naszym krajem. Dziękował też prezydentowi Dudzie za wspieranie Czarnogóry i całego regionu w drodze ku Unii Europejskiej.

Również on relacjonował, że jednym z głównych tematów rozmów podczas czwartkowego spotkania była agresja Rosji na Ukrainę. - Dotykaliśmy tutaj kwestii bezpieczeństwa, oczywiście z bardzo silną oceną rosyjskiej agresji i wsparcia Ukrainy jako niepodległego państwa. Tutaj nie ma żadnych różnic między postawą Polski a postawą Czarnogóry"- zauważył Dziukanović. - Wyraziłem też szczególny szacunek i podziw za solidarność i ofiarność Polski, którą pokazuje w tym konflikcie na Ukrainie. Polska jest odpowiedzialnym sąsiadem i wymaga absolutnego szacunku- dodał Djukanović. Ocenił, że Polska jest "w epicentrum trudności i konsekwencji całej tej agresji na Ukrainę i starań Ukrainy o utrzymanie niepodległości". Zadeklarował, że również Czarnogóra ze wszystkich sił wspiera Ukrainę.

Prezydent Andrzej Duda i prezydent Czarnogóry Milo Djukanović podczas konferencji prasowej w Belwederze w Warszawie

Djukanović przyznał, że na Bałkanach Zachodnich sytuacja jest trudna, widoczne jest "zachwianie w regionie w postrzeganiu europejskiej perspektywy". - Widzimy, że wartości europejskie są dzisiaj na terenach Bałkanów Zachodnich mniej cenione i nie widać tak wyraźnego entuzjazmu, który był jeszcze kilka lat temu widoczny. To są okoliczności, wobec których trzeba mieć bardzo realną postawę i ocenę - powiedział.

- Chcemy tutaj przypomnieć UE i NATO, żeby w sposób wyraźny i niewątpliwy pokazały politykę wobec Bałkanów Zachodnich w utrzymaniu tych wartości europejskich. Nie ma wątpliwości, że Bałkany Zachodnie to region Europy i nie wolno dopuszczać, aby antyeuropejskie głosy polityczny pojawiły się w tym regionie, bo dewastując Bałkany Zachodnie, dewastujemy Europę - podkreślił. - Dlatego Europa musi być aktywniejsza w naszym regionie i to europejskie i amerykańskie partnerstwo musi być widoczne - dodał Dziukanović.

Jak relacjonował, rozmowa z prezydentem Dudą dotyczyła również współpracy bilateralnej, w tym gospodarczej, kulturalnej i naukowej, a także współpracy parlamentarnej obu krajów.

Autor:mjz

Źródło: PAP