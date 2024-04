Pomoc USA dla Ukrainy. Jest decyzja prezydenta Bidena

- To dobry dzień dla Ameryki, dobry dzień dla Europy, dobry dzień dla pokoju światowego. To ma wielkie znaczenie. Właśnie podpisałem ustawę, dzięki której Ameryka będzie bezpieczniejsza, świat będzie bezpieczniejszy - powiedział Biden na briefingu.

Jak dodał, ustawa "daje kluczowe wsparcie dla partnerów Ameryki, aby mogli bronić się przed zagrożeniami zewnętrznymi i chronić bezpieczeństwo własnych obywateli". - To jest również inwestycja w nasze własne bezpieczeństwo. Gdy nasi sojusznicy są silniejsi, co powtarzam nieustannie, to my jesteśmy silniejsi - podkreślił.