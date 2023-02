USA sprzedadzą Polsce wyrzutnie HIMARS

Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce wyrzutni HIMARS, a także rakiet ATACMS I GMLRS. Maksymalna wartość zamówienia to 10 miliardów dolarów.

Agencja DSCA, która zajmuje się sprzedażą amerykańskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ramach programu Foreign Military Sales, poinformowała, że wartość zamówienia to 10 miliardów dolarów. To maksymalny pułap, zgodnie z procedurami obowiązującymi w programie FMS przedstawiciele Polski i USA przystąpią teraz do negocjacji cenowych. Ostateczna cena zawsze jest niższa niż w komunikacie DSCA.

Agencja DSCA przekazała też, że zgoda obejmuje 18 wyrzutni M142 HIMARS na podwoziu kołowym. Amunicja to 45 pocisków M57 ATACMS o zasięgu 300 kilometrów oraz ponad 1,5 tysiąca zestawów, w każdym po sześć rakiet GMLRS o zasięgu około 80 kilometrów w różnych odmianach. W pakiecie jest także między innymi amunicja ćwiczebna, sprzęt łączności, części zamienne, a także wsparcie i szkolenie.

Wyrzutnie HIMARS Emree Weaver /Associated Press/East News

Wyrzutnie HIMARS - charakterystyka

M142 HIMARS (ang. High Mobility Artillery Rocket System) to produkowany przez koncern Lockheed Martin system wyrzutni na podwoziach kołowych, który pozwala razić cele na lądzie (i ewentualnie na morzu) na odległość - zależnie od typu rakiety - do około 80 lub do 300 kilometrów.

Pod koniec maja 2022 roku polskie Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało do rządu USA oficjalne zapytanie o warunki sprzedaży tego systemu. Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak obwieścił wówczas, że chodzi o zakup około 500 wyrzutni na potrzeby 80 baterii. To ogromna skala, przekraczająca nawet to, czym dysponują siły zbrojne Stanów Zjednoczonych.

Zgoda, o której napisała we wtorek DSCA, obejmuje tylko 18 wyrzutni, ale wraz z potężnym pakietem amunicji. Pierwsze HIMARS-y polskie MON zamówiło w USA w 2019 roku. Kontrakt, z terminem dostawy do końca 2023 roku, obejmował jeden dywizjon, czyli 20 wyrzutni (18 dla jednostki bojowej i dwie do szkolenia), 270 pocisków GMLRS o zasięgu około 80 kilometrów z głowicami odłamkowo-burzącymi i do rażenia celów powierzchniowych, 30 pocisków taktycznych ATACMS o zasięgu do 300 kilometrów plus system kierowania ogniem, 120 rakiet szkolnych, pakiet systemów łączności, szkolnych, wsparcia eksploatacji, części zamiennych itd. Wszystko za 414 milionów dolarów plus podatek VAT.

System mobilnych wyrzutni HIMARS PAP/Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński

Autor:mjz/dap

Źródło: Reuters