Katastrofa budowlana w Łodzi, sukces Sabalenki, przyczyna śmierci miliardera

Podczas prac tarczy TBM "Katarzyna", która drąży tunel kolejowy pod Łodzią, doszło do katastrofy budowlanej. Supertajfun Yagi uderzył w wybrzeża Wietnamu. Najgroźniejsza rywalka Igi Świątek w rankingu WTA wygrała US Open. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 8 września.

1. Katastrofa budowlana w Łodzi

Do zdarzenia doszło w sobotę wczesnym popołudniem w oficynie budynku przy ul. 1 maja. Dzień wcześniej w jednym z lokali budynku, pod którym toczyły się prace, zapadła się podłoga. Przebieg sobotniej katastrofy budowlanej uwiecznił jeden z mieszkańców budynku znajdującego się w pobliżu uszkodzonej kamienicy. W gmachu mieszkało ponad 60 osób, wśród nich kilkanaścioro dzieci. W momencie katastrofy budowlanej w gmachu nie było nikogo, bo lokatorzy tydzień temu wyprowadzili się do hoteli, które zostały im zaproponowane przez wykonawcę tunelu średnicowego.

2. Yagi uderzył w wietnamskie wybrzeże, są ofiary

Supertajfun Yagi uderzył w sobotę w wybrzeża Wietnamu , zabijając co najmniej pięć osób. Wieje silny wiatr, który łamie drzewa i zrywa dachy. Tysiące mieszkańców nadmorskich miast zostało ewakuowanych. To najpotężniejsza burza, jaka w tym roku nawiedziła Azję. Tajfun niósł ze sobą wiatr o prędkości 160 kilometrów na godzinę. Wcześniej burza przeszła nad Filipinami i chińską prowincją Hajnan, w obydwu regionach powodując potężne szkody i doprowadzając do śmierci 23 osób.

3. Sabalenka mistrzynią US Open

Białorusinka Aryna Sabalenka pokonała w sobotnim finale Amerykankę Jessicę Pegulę 7:5, 7:5, a mecz stał na fantastycznym poziomie. To trzeci wielkoszlemowy tytuł w karierze 26-latki. Sabalenka, druga rakieta świata, przyjechała do Nowego Jorku w genialnej wręcz formie i w opiniach wielu ekspertów była największą faworytką do końcowego triumfu. I rzeczywiście, w drodze do finału imponowała i w sobotę stanęła przed szansą na trzeci wielkoszlemowy triumf w karierze. Dwa wcześniejsze zgarnęła w Australian Open (2023, 2024). W ubiegłym roku w Nowym Jorku przegrała finał z Coco Gauff.