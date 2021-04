"Dla Boga nikt nie jest pomyłką, nikt nie jest wykluczony. Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni"

W Kościele katolickim druga niedziela wielkanocna to święto Bożego Miłosierdzia. Zostało ono ogłoszone dla całego Kościoła powszechnego w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku przez papieża Jana Pawła II. Święto otwiera Tydzień Miłosierdzia obchodzony w tym roku pod hasłem: "Jesteśmy wezwani do miłosierdzia".

Więźniowie, uchodźcy i pielęgniarki na mszy oprawianej przez papieża

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego papież Franciszek odprawił mszę w kościele Santo Spirito in Sassia koło Watykanu. Jan Paweł II wskazał go jako miejsce kultu Miłosierdzia Bożego.

"Dla Boga nikt nie jest pomyłką"

Papież mówił, że "dla Boga nikt nie jest pomyłką, nikt nie jest bezużyteczny, nikt nie jest wykluczony". Przekonywał w homilii, że "musimy pozwolić, by nam przebaczono". - Przebaczenie w Duchu Świętym jest wielkanocnym darem, by zmartwychwstać wewnętrznie - powiedział.

Zachęcał, by prosić "o łaskę przyjęcia sakramentu przebaczenia i zrozumienia". - W centrum spowiedzi nie jesteśmy my z naszymi grzechami, ale Bóg ze swoim miłosierdziem - mówił Franciszek.

- Nie idziemy do spowiedzi, by popadać w zniechęcenie, ale aby dać się podźwignąć. Wszyscy bardzo tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego jak małe dzieci, które za każdym razem, gdy upadają, muszą być podnoszone przez swojego tatę. My też często upadamy - kontynuował papież.

"Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni"

Przypomniał fragment z Dziejów Apostolskich o uczniach Jezusa. "Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne" - mówił papież. - To nie jest komunizm, to jest chrześcijaństwo w czystej postaci. Zaskakuje to tym bardziej, gdy pomyślimy, że ci sami uczniowie krótko wcześniej kłócili się o nagrody i zaszczyty, o to, kto jest wśród nich największy - przypominał.