Papież o "jednym kraju, który występuje z szeregu i nie daje broni" Ukrainie. Watykan tłumaczy jego słowa

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 577 dni. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zwróciła się do Ukraińców z apelem o opuszczenie Półwyspu Krymskiego na czas jego wyzwalania spod okupacji. "Po raz kolejny proszę Ukraińców, by jeśli jest to możliwe, wyjechali z Krymu" - napisała w komunikatorze Telegram. Wezwała Ukraińców do tego, by "przeczekali wyzwalanie półwyspu spod okupacji na terytorium kontrolowanym (przez Kijów - red.) albo w krajach trzecich". Wcześniej niezależny portal Krym.Realii, związany z Radiem Swoboda, poinformował o silnej eksplozji w Sewastopolu na Krymie. W mieście rozległy się syreny alarmowe ostrzegające przed atakiem powietrznym. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.