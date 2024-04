Jak Izrael odpowie na atak? Ekspertka: nie będzie atakował terytorium Iranu

Izrael zapowiedział, że dokona odwetu za irański ostrzał swojego terytorium. O tym, kiedy i jakiego odwetu można się spodziewać, na antenie TVN24 mówiła dr hab. Joanna Dyduch, politolożka z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. - Izrael będzie starał się unikać takiego odwetu, który by powodował ofiary śmiertelne - przewidywała we "Wstajesz i wiesz".

Odwet Izraela na Iranie

Dr hab. Joanna Dyduch, politolożka z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, we wtorkowym "Wstajesz i wiesz" w TVN24 pytana była o to, jak może wyglądać zapowiadany przez Izrael odwet. - Sądząc po komentarzach, które układają się w jakąś całość, z dużą dozą przekonania możemy powiedzieć, że Izrael nie będzie atakował terytorium Iranu albo Iranu jako takiego - stwierdziła.

- Eksperci, również eksperci izraelscy, spodziewają się, że jeżeli dojdzie do takiego odwetu (...) mogą to być punktowe ataki na terytoriach państw, w których Iran wspiera siły (lokalnych bojówek - red.) - wyjaśniła politolożka, podając jako przykład terytorium Libanu. Jak dodała, prawdopodobne są również cyberataki na infrastrukturę militarną Iranu oraz odwet, którego celem byłyby placówki dyplomatyczne. - Wskazuje się również na to, że Izrael będzie starał się unikać takiego odwetu, który by powodował ofiary śmiertelne - zauważa dr hab. Joanna Dyduch.