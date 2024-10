"Nasza historia jest gwoździem wbitym w trumnę wroga". Cykl "Ocalałe" już w TVN24 GO

- Jestem dziennikarzem od kilkunastu lat. Napisałem setki artykułów, poznałem tysiące historii. Jednak to, co spotkało Ludmiłę, Julię, Swietłanę i Larisę, jest dla mnie największym zawodowym wyzwaniem - mówi Tomasz Słomczyński, dziennikarz portalu tvn24.pl, we wstępie do cyklu "Ocalałe". Jego bohaterkami są kobiety, które trafiły do rosyjskiej niewoli. Teraz dają świadectwo piekłu, przez które przeszły.