Zerwanie rozmów na tym etapie byłoby "szokiem". Ale są sprawy, w których niemieckie partie mogą się nie dogadać

Liderzy SPD, FDP i Zielonych ogłosili, że zalecają swoim partiom rozpoczęcie negocjacji koalicyjnych w sprawie utworzenia rządu Niemiec. Dziennikarze agencji Reutera opisali kwestie sporne, które mogą spowodować, że rozmowy koalicyjne zakończą się fiaskiem. To m.in. podatki, Nord Stream 2, a także stosunek do Unii Europejskiej i Chin.

Liderzy socjaldemokratów, Zielonych i liberałów ogłosili w piątek rekomendację do rozpoczęcia oficjalnych koalicyjnych rozmów między partiami. "Jesteśmy przekonani, że możemy zawrzeć ambitną i trwałą umowę koalicyjną" - napisali we wspólnym oświadczeniu.

W dotychczasowych ustaleniach politycy zgodzili się co do zobowiązań dotyczących między innymi zmian klimatycznych, podatków, uproszczenia procedury imigracji, płacy minimalnej i nienarzucania ograniczeń prędkości na autostradach. Stworzony po wstępnych rozmowach dokument został przekazany gremiom partyjnym do zatwierdzenia.