W Berlinie zaatakowano senatorkę i byłą burmistrzynię stolicy Franziskę Giffey. Socjaldemokratka trafiła do szpitala. To już kolejny przypadek ataku na polityków w Niemczech. Liczba zarejestrowanych przestępstw tego typu w 2023 roku wyniosła 2790. Lista obejmuje m.in. fizyczne napaści na osoby i przypadki uszkodzenia mienia.

Do ataku na Franziskę Giffey doszło we wtorek po południu w bibliotece w Berlinie. Jak poinformowała policja w środę, mężczyzna nagle zaatakował kobietę "od tyłu torbą wypełnioną twardą zawartością i uderzył w głowę i szyję". Prokuratura i policja przekazały, że po zdarzeniu Giffey "na krótko udała się do szpitala na leczenie ambulatoryjne z powodu bólu głowy i szyi". Prokuratura przekazała też, że zidentyfikowano podejrzanego o dokonanie ataku, jednak nie podano szczegółów na jego temat.