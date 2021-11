Zełenski po rozmowie z Michelem: musimy razem odpierać ataki hybrydowe

Unia Europejska rozszerzy sankcje nałożone na Białoruś

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów w odpowiedzi na nałożone na Białoruś sankcje.

Stan wyjątkowy obowiązuje w pasie przygranicznym z Białorusią do końca listopada. Po jego zakończeniu sytuację będzie regulować ustawa o ochronie granicy państwowej ze zmianami przygotowanymi przez resort spraw wewnętrznych. O prowadzonych pracach nad nowelizacją ustawy mówił w ubiegłym tygodniu szef MSWiA Mariusz Kamiński. - Po zakończeniu stanu wyjątkowego - który z końcem miesiąca wygaśnie - wprowadzimy nowelizację ustawy, która de facto przedłuży to, co jest w chwili obecnej, ale w sposób elastyczny, z uwzględnieniem różnego typu uwag - zapowiedział.