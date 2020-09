Zakaz tańczenia na weselach, rozszerzona kwarantanna. Dwa europejskie kraje zwiększają restrykcje

Już ponad pół roku świat walczy z koronawirusem SARS-CoV-2. W ostatnich dniach na wprowadzenie nowych restrykcji zdecydował się hiszpański region Madrytu, a w Wielkiej Brytanii rozszerzono obowiązek kwarantanny dla osób wracających z zagranicy. Sytuacja uspokoiła się w stanie Nowy Jork, gdzie w sierpniu wskaźnik pozytywnych testów nie przekraczał jednego procenta. Brazylia, bardzo mocno dotknięta przez pandemię, odnotowała w poniedziałek najniższą liczbę zgonów spowodowanych COVID-19 od czterech miesięcy.

Do wtorkowego poranka czasu polskiego na całym świecie odnotowano blisko 27,5 miliona zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Niemal 900 tysięcy zakażonych osób zmarło, a 19,5 miliona uznaje się za wyleczone.

Najwięcej infekcji potwierdzono w Stanach Zjednoczonych. Na drugim miejscu są Indie, a na trzecim Brazylia. Z państw europejskich najbardziej dotknięta pandemią jest Hiszpania (dziewiąta w ogólnoświatowych statystykach).

Ponad pół miliona przypadków w Hiszpanii, Madryt wprowadza dodatkowe restrykcje

W autonomicznym regionie Madrytu obowiązują od poniedziałku nowe obostrzenia w celu powstrzymania pandemii. Do tej pory zakaz zgromadzeń liczących więcej niż 10 osób obowiązywał jedynie w przestrzeni publicznej, jednak teraz restrykcjami objęto także spotkania organizowane w prywatnych mieszkaniach i domach, gdyż to tam dochodzi do większości nowych zakażeń.

Od poniedziałku ograniczono także liczbę osób mogących uczestniczyć w ślubach, pogrzebach i miejscach kultu. Zabroniono tańczenia na weselach i komuniach - poinformowała agencja EFE. Wprowadzono obowiązek zachowania 1,5-metrowej odległości między krzesłami przy stolikach w restauracjach i kawiarniach - do tej pory zachowanie takiej odległości obowiązywało jedynie między stolikami. Do 60 procent ograniczono liczbę osób w ośrodkach rekreacyjnych, parkach rozrywki, ogrodach zoologicznych, kasynach i na torach wyścigowych, a do 10 osób grupy zwiedzające muzea. Zabroniono organizowania spektakli publicznych.

Koronawirus coraz szybciej rozprzestrzenia się w regionie Madrytu od końca lipca, w sierpniu liczba zakażonych wzrosła tam 10-krotnie - odnotował w poniedziałek dziennik "ABC". Według ostatnich danych lokalnych władz Madrytu, podanych w poniedziałek przez publiczną telewizję RTVE, liczba zakażonych od początku epidemii w tym regionie wzrosła do około 140 tysięcy, a zmarłych - do 15 566 osób.

W całej Hiszpanii od początku pandemii potwierdzono 525 549 przypadków zakażenia koronawirusem, a zmarło ponad 29,5 tysiąca zakażonych osób.

Koronawirus w Hiszpanii EPA/David Borrat

Obowiązkowa kwarantanna dla Brytyjczyków wracających z greckich wysp

Brytyjski rząd zmienił w poniedziałek zasady kwarantanny po przyjeździe z zagranicy, dopuszczając odmienne traktowanie kontynentalnej części jakiegoś kraju i należących do niego wysp.

Ministerstwo transportu przez długi czas niechętnie odnosiło się do pomysłu, by w kwestii kwarantanny odmiennie traktować różne części danego kraju, w zależności od wskaźnika nowych zakażeń koronawirusem, choć branża turystyczna zwracała uwagę, że na należących do Hiszpanii archipelagach Wysp Kanaryjskich i Balearów jest on znacznie niższy niż w kontynentalnej części kraju.

Do zmiany stanowiska, oprócz nacisków sektora turystycznego, skłonił rząd chaos, który zapanował w zeszłym tygodniu wskutek wprowadzenia przez władze poszczególnych części kraju odmiennych zasad dotyczących kwarantanny po przyjeździe z Grecji i Portugalii. Rząd brytyjski, którego decyzje w kwestii kwarantanny odnoszą się tylko do Anglii, a także rząd północnoirlandzki nie przywróciły jej, rząd szkocki wprowadził ją dla przyjazdów z całej Portugalii i całej Grecji, zaś walijski - dla przyjazdów z Portugalii, ale z wyłączeniem Madery i Azorów, a także z sześciu greckich wysp.

Brytyjski rząd przywrócił też kwarantannę po przyjeździe z siedmiu greckich wysp - Krety, Mykonos, Lesbos, Zakynthos, Santorini, Serifos i Tinos. Minister transportu Grant Shapps poinformował też, że wprawdzie na Balearach i Wyspach Kanaryjskich wskaźnik nowych zakażań jest mniejszy niż w kontynentalnej Hiszpanii, ale wciąż za wysoki, by zwalniać przyjeżdżających stamtąd z tego obowiązku.

W poniedziałek rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że w ciągu doby odnotowano 2948 nowych przypadków koronawirusa, a łączny bilans wzrósł do 350 tysięcy. Od początku pandemii zmarły w tym kraju 41 554 osoby.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii Reuters

Minister zdrowia Niemiec: pomimo dużej liczby nowych zakażeń nie jest konieczna ogólnokrajowa kwarantanna

W Niemczech w ciągu ostatniej doby potwierdzono 1499 nowych zakażeń koronawirusem i cztery kolejne zgony - poinformował Instytut Chorób Zakaźnych imienia Roberta Kocha w Berlinie.

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Niemiec Jens Spahn powiedział, że mimo licznych przypadków nowych zakażeń nie będzie konieczne ponowne wprowadzenie ogólnokrajowej kwarantanny.

Od początku pandemii zarejestrowano w Niemczech 252 298 przypadków zakażenia koronawirusem, a 9329 osób zmarło.

W Nowym Jorku od miesiąca wskaźnik pozytywnych testów nie przekroczył jednego procenta

W Stanach Zjednoczonych, kraju najbardziej dotkniętym pandemią, odnotowano do tej pory blisko 6,5 miliona przypadków zakażenia, a ponad 193 tysiące osób zmarło.

W stanie Nowy Jork - gdzie bilans ofiar śmiertelnych jest najwyższy - wskaźnik pozytywnych testów na obecność koronawirusa w ciągu ostatniej doby wyniósł 0,88 procent. Poniżej 1 procenta utrzymywał się przez cały sierpień.

- Minął miesiąc, a dzięki ciężkiej pracy nowojorczyków w naszym stanie wskaźnik zakażeń koronawirusem utrzymuje się poniżej jednego procenta. Nasze liczby pozostają stabilne, nawet wówczas, gdy w naszym etapowym, opartym na danych, wznawianiu gospodarki osiągamy nowe kamienie milowe - oznajmił gubernator Andrew Cuomo.

Od początku pandemii w stanie Nowy Jork odnotowano łącznie 440 021 przypadków koronawirusa, a ponad 33 tysiące osób zmarły. W ciągu ostatniej doby w stanie Nowy Jork zmarły dwie zakażone osoby.

W Brazylii najmniej zgonów od początku maja

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 310 kolejnych zgonów z powodu koronawirusa - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. To najniższa dobowa liczba przypadków śmiertelnych w tym kraju od 3 maja.

Według resortu zdrowia w ciągu ostatniej doby potwierdzono 10 273 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Całkowita liczba zakażeń w Brazylii sięga obecnie 4 147 794. Od początku pandemii na COVID-19 zmarło 126 960 osób.

Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest na trzecim miejscu na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Indiach, i na drugim, po USA, jeśli chodzi o liczbę zgonów spowodowanych COVID-19.

Koronawirus w Brazylii Reuters

