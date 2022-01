USA podnoszą gotowość żołnierzy "na wypadek konieczności" wsparcia sojuszników w NATO

Szef Departamentu Obrony USA Lloyd Austin powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin ma już obecnie zdolność bojową do podjęcia działań przeciwko Ukrainie. - Prezydent i sekretarz obrony podnieśli gotowość naszych jednostek na wypadek konieczności wsparcia naszych sojuszników w NATO - dodał przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generał Mark Milley.

Lloyd Austin wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generałem Markiem Milleyem. Odniósł się do zaogniającej się sytuacji na Ukrainie i groźby inwazji ze strony Rosji .

- Chociaż nie sądzimy, że prezydent Putin podjął ostateczną decyzję o użyciu sił przeciwko Ukrainie, to wyraźnie ma teraz tę zdolność - oświadczył Austin na konferencji prasowej.

Szef Pentagonu podkreślił, że USA nadal skupiają się na zwalczaniu rosyjskiej dezinformacji, w tym wszystkiego, co może być wykorzystane jako pretekst do ataków na Ukrainę.

Dodał, że USA zobowiązały się do pomocy Ukrainie w obronie, między innymi poprzez dostarczenie dodatkowej broni przeciwpancernej. Mimo to Austin zaznaczył, że konflikt między Ukrainą a Rosją "nie jest nieunikniony". - Wciąż jest czas i pole do dyplomacji - zapewnił.