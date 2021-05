Duchowy przywódca Iranu wzywa do wsparcia Palestyńczyków

Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei wezwał państwa muzułmańskie do wojskowego i finansowego wsparcia Palestyńczyków oraz do odbudowy Strefy Gazy po trwającym 11 dni konflikcie zbrojnym z Izraelem.

W oświadczeniu transmitowanym w irańskich mediach ajatollah Ali Chamenei zwrócił się do muzułmanów na świecie, aby domagali się od rządów swoich krajów popierania Palestyńczyków.

"Gratulacje dla naszych palestyńskich sióstr i braci za historyczne zwycięstwo. Wasz opór zmusił agresora do odwrotu" - napisał na Twitterze rzecznik irańskiego MSZ Said Chatibzadeh. Gwardia Rewolucyjna oświadczyła, że "intifada (palestyńskie powstanie) przeszła od używania kamieni do potężnych, precyzyjnych pocisków (...) i w przyszłości syjoniści (Izrael) mogą spodziewać się śmiertelnych ciosów z obszaru terytoriów okupowanych".