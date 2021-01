Wielotysięczny pochód z Hondurasu zmierza do USA. Na granicy z Meksykiem czekają wojsko i policja

Tysiące migrantów z Hondurasu, w tym wiele rodzin z dziećmi, dotarło do Gwatemali. Celem jest dostanie się do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej karawana uciekinierów przed ubóstwem i przemocą musi jednak przekroczyć granicę z Meksykiem, a tam rozmieszczone zostały już wojsko i policja. W USA natomiast kończący kadencję prezydent Donald Trump ogłosił w piątek kolejny stan wyjątkowy na granicy swego kraju z Meksykiem.

Karawana ruszyła w piątek rano z honduraskiego miasta przemysłowego San Pedro Sula położonego 180 km na północ od stolicy, Tegucigalpy. Od tego czasu do grupy dołączali kolejni ludzie uciekający przed nędzą i bezprawiem - tłumaczy CNN. Do Gwatemali - według władz imigracyjnych tego kraju - od piątku przybyło od 7 do 8 tysięcy migrantów z Hondurasu.

Resort spraw zagranicznych Gwatemali zwrócił się jednak w sobotę do władz Hondurasu, by "opanowały masowy exodus mieszkańców, podejmując działania prewencyjne o charakterze permanentnym" - relacjonuje AFP.

Uciekają przed ubóstwem i przemocą z regionu dotkniętego pandemią i huraganami

Powody wędrówki z Hondurasu są te same, co od lat: ucieczka przed biedą, złym stanem ochrony zdrowia i edukacji oraz przed przemocą ze strony ulicznych gangów, która czyni z Hondurasu jeden z najniebezpieczniejszych krajów na świecie.

Test dla Bidena

W czwartek szef agencji ds. służb celnych i ochrony granic USA Mark Morgan zaapelował do migrantów z Hondurasu, by "nie tracili czasu, pieniędzy i nie narażali zdrowia", próbując się przedostać do Stanów Zjednoczonych. W sobotę Morgan poinformował, że Gwatemala realizuje porozumienie z Waszyngtonem, na mocy którego ma zatrzymywać migrantów zmierzających do USA.