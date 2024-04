Przyczyną pozwu jest kazanie, które ksiądz Marcin Mironiuk wygłosił 18 lipca 2021 roku, w języku polskim, w kościele Matki Bożej Królowej Polski w dzielnicy Old Strathcona w Edmonton. W kazaniu - jak relacjonuje portal Vice - Mironiuk powiedział, że informacje o nieoznaczonych grobach przy byłych przymusowych szkołach dla Indian, to "kłamstwa i manipulacja podobnie jak te, że Polacy mordowali w Jedwabnem".

Pod koniec maja 2021 roku na terenie dawnej szkoły z internatem dla rdzennych dzieci (Indian Residential School) w Kamloops, w prowincji Kolumbia Brytyjska na zachodzie Kanady, znaleziono szczątki 215 ciał. Niektóre szkielety należały do dzieci co najwyżej trzyletnich. Firma, która wykorzystywała georadar, konsultowała się z przedstawicielami miejscowej starszyzny, aby poszukiwania nie uchybiały godności pochowanych tam dzieci. Nie jest to mogiła zbiorowa, ale nieoznaczone groby. Uczniów chowano zwyczajnie, w ziemi, jak psy.