To ściśle tajne - zażartował Joe Biden, pytany w programie "Late Night with Seth Meyers" o rzekomą "zmowę" łączącą go z Taylor Swift. Wedle ostatnich sondaży 18 procent Amerykanów uważa, że Biden i Swift "w jakiś sposób ze sobą współpracują". W styczniu prezenter Fox News Jesse Watters spekulował, że piosenkarka może być wykorzystywana przez Pentagon "do operacji psychologicznych".

Joe Biden gościł w popularnym talk-show "Late Night with Seth Meyers" w poniedziałek. Gdy gospodarz programu zapytał go, czy jest "w zmowie" z Taylor Swift, prezydent Stanów Zjednoczonych zażartował: "Skąd czerpiesz te informacje?". - To ściśle tajne - dodał. Seth Meyers zauważył, że wedle ostatnich sondaży 18 proc. Amerykanów uważa, że Biden i Swift "w jakiś sposób ze sobą współpracują".

Biden o "zmowie" z Taylor Swift

Biden przypomniał, że znana piosenkarka poparła jego kandydaturę w wyborach prezydenckich w 2020 roku. - Myśli pan, że to się może powtórzyć? - zapytał Meyers. - Mówiłem ci, to ściśle tajne - odpowiedział prezydent USA. Po emisji programu portal NBC News przypomniał o jeszcze jednej popularnej teorii spiskowej na temat Bidena i Swift. Głosi ona, że związek gwiazdy muzyki pop z futbolistą Travisem Kelcem tak naprawdę jest fikcją, a został wykreowany, by zwiększyć zainteresowanie osobą piosenkarki, wzmacniając zarazem Partię Demokratyczną w wyborach w 2024 roku.

Joe Biden w talk-show "Late Night With Seth Meyers" Evan Vucci/Associated Press/East News

W styczniu prezenter Fox News Jesse Watters spekulował, że Swift może być wykorzystywana "do operacji psychologicznych przez Pentagon". - Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego i w jaki sposób stała się tak popularna? - pytał widzów. - Cóż, około cztery lata temu jednostka Pentagonu zajmująca się operacjami psychologicznymi zaproponowała, by Taylor Swift stała się zasobem podczas spotkania NATO. Jakiego rodzaju zasobem? Psy-op (psychological operation, tłum. operacja psychologiczna - red.) do zwalczania dezinformacji online - oznajmił Watters.

Biden chce dotrzeć do młodych

Agencja Reutera opisuje poniedziałkową wizytę Bidena w popularnym talk-show jako jedną z prób "dotarcia do młodszych wyborców i rozwiania obaw dotyczących jego wieku po tym, jak w raporcie prokuratora pojawiły się kwestie dotyczące jego pamięci i sprawności umysłowej".

W lutym ubiegający się o reelekcję prezydent USA dołączył do TikToka. Współpracownicy kampanii prezydenckiej Bidena przekazali w oświadczeniu, że będą "nadal spotykać się z wyborcami tam, gdzie oni są", nie tylko przez TikToka, ale także poprzez inne aplikacje, w tym nawet Truth Social, której właścicielem jest Donald Trump. Dodano, że w tym celu podejmowane są "zaawansowane środki ostrożności". Pojawienie się Bidena na TikToku to "pozytywny dowód na zarówno nasze zaangażowanie, jak i sukces w znajdowaniu innowacyjnych sposobów docierania do wyborców w zmieniającym się, rozdrobnionym i coraz bardziej personalizowanym środowisku medialnym" - przekazał Rob Flaherty, zastępca szefa kampanii Bidena.

Autorka/Autor:wac//az

Źródło: NBC News, Reuters, tvn24.pl