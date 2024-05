Chiny podsycają wojnę w Europie - stwierdził w rozmowie z niemieckim tygodnikiem "Welt am Sonntag" sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jego zdaniem chińska pomoc dla Rosji jest kluczowa w prowadzonej przez ten kraj wojnie w Ukrainie.

NATO ostrzega Chiny, że ich wsparcie dla Rosji w wojnie w Ukrainie zagraża współpracy z Zachodem - podał "Welt am Sonntag".

Sekretarz generalny NATO podkreślił, że Chiny dostarczają Rosji coraz więcej części do maszyn, mikroelektronikę i inne technologie, które Moskwa wykorzystuje do produkcji rakiet, samolotów i czołgów. To - jak stwierdził - jest "kluczowe wsparcie dla Rosji w jej agresji na Ukrainie".