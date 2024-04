Nie chcą Netanjahu, ale popierają wojnę z Hamasem

- Protesty wymierzone w rząd Netanjahu nie oznaczają, że w izraelskiej opinii publicznej zaszły zmiany w sprawie wojny między Izraelem i Hamasem, chociaż demonstranci domagają się, by doprowadzić do uwolnienia zakładników przetrzymywanych od października w Strefie Gazy - powiedział w piątkowej rozmowie z Israel National News Amir Awiwi.

Zapaść w izraelskim poparciu dla procesu pokojowego

Zarówno demonstracje, jak i badania opinii publicznej wspierają tezę Awiwiego o niechęci do premiera. Z sondaży prowadzonych od października zeszłego roku przez krajowe ośrodki badawcze wynika, że postępowanie Netanjahu w czasie wojny jest oceniane nisko: w ostatnich, marcowych badaniach Instytutu Demokracji negatywnie oceniło go ponad 57 procent uczestników.

Niechęć do jastrzębiego premiera nie przekłada się jednak na chęć do zakończenia prowadzonej przez niego wojny.

Październikowy atak Hamasu spowodował zapaść w izraelskim poparciu dla procesu pokojowego, który w założeniach miałby doprowadzić do zadowalającej koegzystencji obu grup. O ile w wrześniu ubiegłego roku niemal połowa respondentów w Izraelu wspierała negocjacje pokojowe z Autonomią Palestyńską (47,6 proc.), to w końcu października zeszłego roku, czyli już po ataku palestyńskich terrorystów na terytorium Izraela, w wyniku którego zginęło 1200 osób, a kolejne 240 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy, ta grupa skurczyła się niemal o połowę, spadając do zaledwie 24,5 proc. Był to wynik najniższy w historii badania Peace Index, realizowanego przez Międzynarodowy Program Rozwiązywania Konfliktów i Mediacji na uniwersytecie w Tel Awiwie.