Późnym wieczorem w środę fale demonstrantów przelewały się w różnych kierunkach przez centrum Tbilisi, by w końcu spotkać się na wielkim mitingu przed gruzińskim parlamentem. Wzięli w nim udział szefowie MSZ Litwy i Estonii oraz szefowa MSZ Islandii . Ministrowie wygłosili słowa poparcia dla Gruzinów. - Nigdy nie zostawimy was samych - mówił szef litewskiej dyplomacji Gabrielus Landsbergis. Na jego zadane po gruzińsku pytanie "Dokąd idziemy?" tłum odpowiedział: "Do Europy!".

Wsparcie z 15 krajów dla Gruzinów

Przegłosowanie ustawy nazwano działaniem niepokojącym i represyjnym, które "podważa demokrację i dążenie do deklarowanej (przez władze Gruzji) integracji z Zachodem". "Mówiąc krótko, ustawa o agentach zagranicznych powiela politykę Władimira Putina, który wciąż okupuje nielegalnie 20 procent terytorium Gruzji" - napisali szefowie komisji spraw zagranicznych. Jak zaznaczono, ustawa ta jest "bezpośrednim atakiem na społeczeństwo obywatelskie i media niezależne - fundamenty każdej demokracji". "Nigdy nie opuścimy narodu gruzińskiego, który odważnie pokazał swoje przywiązanie do wartości demokratycznych poprzez pokojowy opór, ani nie zawahamy się pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy odpowiadają za wprowadzenie tej ustawy na wzór rosyjski i za brutalne ataki na pokojowych demonstrantów" - czytamy w komunikacie. Oświadczenie kończy się skierowanym do narodu gruzińskiego zapewnieniem: "Nie jesteście sami".