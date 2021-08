Grecja stawia ogrodzenie na granicy z Turcją. "Nasze granice pozostaną nienaruszone"

Afgańczycy opuszczają kraj

Jednym z elementów rozwiązania kryzysu migracyjnego sprzed 6 lat była umowa, którą Unia Europejska zawarła z władzami w Ankarze w 2016 roku. Władze tureckie zobowiązały się do przyjmowania z powrotem migrantów, odsyłanych po nielegalnym przedostaniu się na terytorium UE, oraz powstrzymywania obecnych na terenie swojego kraju uchodźców od przemieszczania się do Europy. W zamian UE miała przekazać Turcji około 6 miliardów euro pomocy finansowej oraz zobowiązała się do zliberalizowania prawa wizowego wobec obywateli Turcji i przyspieszenia negocjacji dotyczących przystąpienia tego państwa do Unii.