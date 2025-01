Republikańska senator "martwi się o retorykę" w sprawie Grenlandii

Donald Trump nie odpuszcza swojej retoryki i mówi o chęci przejęcia Grenlandii. Tymczasem republikańska senator Lisa Murkowski oceniła, że "nie należy traktować Arktyki jako sposobu lub drogi do ponownego wyznaczania granic". Według niej wyspa, która jest autonomicznym terytorium zależnym od Danii, powinna być postrzegana jako sojusznik. Szefowa rządu w Kopenhadze Mette Frederiksen odbyła we wtorek krótką podróż po Europie, by rozmawiać o poparciu w kwestii poszanowania granic międzynarodowych.