Cichanouska spotka się z unijnymi ministrami. Moskwa: naruszenie zapisów Karty Narodów Zjednoczonych

Tę zapowiedź skomentowała w sobotę rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa. - Kontakt taki - jeśli do niego dojdzie - oceniamy jako jeszcze jeden dowód na odejście Unii Europejskiej od wcześniejszych deklaracji, iż w sytuacji związanej z Białorusią nie ma geopolityki - oznajmiła.

Zaproszenie Cichanouskiej do Brukseli przedstawicielka MSZ oceniła jako "część składową scenariusza ingerencji w sprawy wewnętrzne Białorusi". Zdaniem Rosji ten krok, jak oświadczyła rzeczniczka, "jest jawnym naruszeniem podstawowych zapisów Karty Narodów Zjednoczonych".

Protesty po wyborach prezydenckich na Białorusi

Cichanouska była kandydatką w wyborach prezydenckich na Białorusi. Według oficjalnych wyników uzyskała 10,1 proc. głosów, a wygrał z wynikiem 80,1 proc. Alaksandr Łukaszenka, rządzący krajem od 26 lat. Od 9 sierpnia na Białorusi dochodzi do protestów przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów.

Łukaszenka mówił o zamknięciu granic z Polską

W czwartek wieczorem Łukaszenka oświadczył, że Białoruś "jest zmuszona do zamknięcia granicy z Polską i Litwą" , a także do wzmocnienia ochrony granicy z Ukrainą.

Do słów Łukaszenki odniósł się w piątek wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki, który w resorcie zajmuje się m.in. sprawami zagranicznymi i polityką migracyjną. Jest też w stałym kontakcie z nadzorowaną przez MSWiA Strażą Graniczną. Jak podkreślił, ruch na czynnych przejściach granicznych z Białorusią cały czas odbywa się na bieżąco. - Warto zwrócić uwagę, że ruch osobowy jest oczywiście zmniejszony w wyniku COVID-19 niemniej, co jest także istotne, to wciąż utrzymujący się duży ruch towarowy między naszymi krajami - zaznaczył wiceminister.