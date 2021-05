Rodzina już wie, w którym areszcie przebywa Pratasiewicz. Przekazała mu paczkę z tym, "co było wolno"

Raman Pratasiewicz został przeniesiony do aresztu śledczego KGB, gdzie znajduje się również jego partnerka Sofia Sapiega - podała rosyjska sekcja BBC, która rozmawiała z ojcem aktywisty i blogera. Służby więzienne przyjęły też paczkę przekazaną opozycjoniście.

Rodzice Ramana Pratasiewicza, jednego z twórców i redaktorów opozycyjnego kanału NEXTA, przez dłuższy czas nie wiedzieli, w którym areszcie się znajduje. Zatrzymany najpierw trafił do zakładu śledczego numer 1 w Mińsku. Później został przeniesiony do aresztu śledczego KGB przy ulicy Okrestina, gdzie przebywa również jego partnerka, Sofia Sapiega.

W piątek siostrze Pratasiewicza udało się przekazać mu paczkę. - Przekazała to, co było wolno, głównie artykuły higieny osobistej. Raman prosił o książkę, ale nie pozwolili, materiały drukowane są zabronione - powiedział rosyjskiej sekcji BBC Dzmitry Pratasiewicz, ojciec aktywisty.

Mężczyzna jest przekonany, że jego syn był bity po zatrzymaniu. Wątpi również w prawdziwość słów Ramana, które przekazał prawniczce. Inesa Ałenskaja została po raz pierwszy dopuszczona do aktywisty 27 maja, cztery dni po jego aresztowaniu. Powiedziała dziennikarzom, że " jest wesoły, pozytywnie nastawiony i że u niego wszystko w porządku" . - Nie ma czym się martwić - mówiła, cytowana przez niezależne białoruskie media.

- Być może prawnicy mówią prawdę, a być może jest tak, że nie chcą pokazać prawdziwego stanu rzeczy, może zostali zmuszeni do tego - dodał Dzmitry Pratasiewicz. - Jesteśmy głęboko zaniepokojeni stanem zdrowia Ramana po tym, kiedy pojawił się ten film. Znając metody stosowane w areszcie śledczym KGB, nietrudno się domyślić, że jego stan wymaga kontroli - dodał mężczyzna, nawiązując do opublikowanego wcześniej nagrania, w którym Raman Pratasiewicz "przyznaje się" do stawianych mu zarzutów, w tym organizowania masowych zamieszek.