Atak Rosji na Ukrainę. Prezydent Zełenski rozmawiał z prezydentem Dudą. Podziękował za "skuteczną, konkretną pomoc"

Szczyt Bukereszteńskiej Dziewiątki w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

Andrzej Duda po szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki wspominał rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim. - Jest zatrważającym przeżyciem, kiedy przyjeżdżasz do prezydenta sąsiedniego kraju, twojego kolegi, po to, żeby wesprzeć go w trudnej sytuacji w obliczu agresji, która jest nieuchronna i słyszysz od niego, że już się możecie więcej nie spotkać, bo on zostaje do końca i on do końca będzie swojego kraju bronił, na pewno nie będzie z niego uciekał - powiedział prezydent.