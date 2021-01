Antony Blinken ze zgodą Senatu. Będzie prowadził politykę zagraniczną USA

Trwa kompletowanie gabinetu Joe Bidena. Demokrata chce, aby w jego gabinecie znalazło się 12 kobiet i 13 przedstawicieli mniejszości etnicznych . Jeżeli wszyscy nominowani członkowie rządu uzyskają zgodę Senatu, będzie to najbardziej różnorodna administracja w historii Stanów Zjednoczonych.

We wtorek Senat zaakceptował Antony'ego Blinkena na stanowisko szefa amerykańskiej dyplomacji. Za objęciem przez niego stanowiska szefa resortu dyplomacji głosowało 78 senatorów, przeciw było 22, co oznacza, że poparli go nie tylko demokraci.