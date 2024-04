Prezydent w ONZ: trzeba zapobiegać kryzysom, a nie tylko reagować na nie 

Prezydent Andrzej Duda podkreślał na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że "nasz świat ma do czynienia z szeregiem kryzysów globalnych, które znacząco wpływają na systemy infrastruktury". Przemawiając podczas sesji dotyczącej zrównoważonego rozwoju wskazywał, że to właśnie rozwój infrastruktury może być sposobem reagowania na kryzysy.

- Nasz świat ma do czynienia z szeregiem kryzysów globalnych, które znacząco wpływają na systemy infrastruktury - mówił polski prezydent. - Każdy kraj doświadczył zakłóceń wynikających z pandemii, wojen, konfliktów, zmian klimatu oraz katastrof naturalnych. Zaburzone łańcuchy dostaw blokują trasy transportowe, brak bezpieczeństwa energetycznego i komunikacyjnego wpływają na społeczeństwa i gospodarki całego świata. Głęboko wierzę, że wiele z tych wyzwań można zredukować poprzez budowanie regionalnych powiązań infrastruktury - stwierdził. I dodał, że "jest to kluczowy instrument dla budowy odporności, co jest zadaniem nie do przecenienia dla globalnego rozwoju".