"Straszna tragedia, to nie powinno się wydarzyć". Trump zapowiada kroki w sprawie Nawalnego

Stany Zjednoczone muszą się przyjrzeć "bardzo poważnie" sprawie prawdopodobnego otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - powiedział prezydent USA Donald Trump. - Nie wiem dokładnie, co się stało. Myślę, że to straszna tragedia, to nie powinno się wydarzyć - mówił na konferencji w Białym Domu.

- Nie wiem dokładnie, co się stało. Myślę, że to straszna tragedia, to nie powinno się wydarzyć - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych w piątek na konferencji prasowej w Białym Domu. - Sądzę, że powinniśmy bardzo poważnie przyjrzeć się tej sprawie i zbadać czy tak było w istocie. I sądzę, że to zrobimy - dodał. Wcześniej Departament Stanu USA poinformował Rosję o swym "głębokim zaniepokojeniu" ustaleniami władz niemieckich.